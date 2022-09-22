Почеттино намерен вернуться в АПЛ

Бывший наставник «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино стремится вернуться в Англию для продолжения тренерской работы.

По данным ESPN, 50-летний специалист рассматривает возможность возвращения в английскую Премьер-лигу, несмотря на слухи, связанные с тем, что аргентинец может возглавить ещё один клуб Лиги 1 – «Ниццу».

Считается, что Почеттино по-прежнему пользуется большим уважением у тех команд, которые находятся в элите английского футбола. Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» рассматривало вариант с назначением специалиста на пост главного тренера команды, однако нынешний наставник «шпор» Антонио Конте развеял слухи о возможном уходе из команды, подтвердив, что продолжит с ней работу в сезоне-2022/2023.

СМИ сообщали, что ещё одним английским вариантом для Почеттино был «Челси», но руководство синих остановило свою кандидатуру на бывшем главном тренере «Брайтона» Грэме Поттерe.

Почеттино уже работал в АПЛ. С 2014 по 2019 годы он возглавлял «Тоттенхэм». Под его руководством команда одержала 132 победы, 61 раз сыграло вничью и потерпела 63 поражения в 256 матчах чемпионата Англии.

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