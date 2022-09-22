Женская команда «Сан-Диего Вэйв» побила рекорд посещаемости в американской футбольной лиге

«Сан-Диего Вэйв» победил «Энджел Сити» в субботу вечером на стадионе «Львиный зев» в США в матче Национальной женской футбольной лиги. Матч закончился со счётом 1:0. На этой игре присутствовало 32 000 болельщиков.



Как сообщает The Guardian, до переезда на стадион «Снэпдрэгон Стадиум», построенный Государственным университетом Сан-Диего, главным образом для использования его футбольной командой, местом проведения первого сезона «Волны» был близлежащий стадион «Тореро» вместимостью 6000 человек.



Команда заявила, что распродала билеты на эти игры, но их план переехать на совершенно новый стадион вместимостью 32 000 человек на другом конце города, тем не менее, застал многих врасплох. Болельщики всё же сумели купить все возможные билеты на этот матч и на более вместительной арене, создав полный аншлаг и незабываемую атмосферу.



Рекордное количество зрителей является частью тенденции в 2022 году после того, как «Барселона» дважды побила мировой рекорд по количеству болельщиков женских матчей в этом году, в последний раз с 91 648 зрителями в апреле.