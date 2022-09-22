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Диего Симеоне не намерены увольнять из «Атлетико»

Диего Симеоне не намерены увольнять из «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не будет уволен из испанского клуба, сообщает AS.

По информации источника, у тренера большой кредит доверия перед руководством. Его отставка сейчас никак не обсуждается. Тем не менее, руководство опечалено результатами команды в текущем сезоне.

В клубе намерены дать время и возможность исправить ситуацию Симеоне до конца сезона. «Атлетико» не планирует менять тренера по ходу чемпионата.

18 сентября на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде проходил матч 6-го тура чемпионата Испании. Играли «Атлетико» и «Реал», чьи встречи называются «мадридским дерби». Финальный свисток Хосе Мунуэра Монтеры зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

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