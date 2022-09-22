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Фабиан Руис: невозможно было отказать «ПСЖ»

Фабиан Руис: невозможно было отказать «ПСЖ»
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Испанский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис признался, что не мог не принять предложение французского клуба.

«Невозможно было отказать такому клубу, как «ПСЖ». У меня оставался год по контракту, и мы с «Наполи» были заинтересованы в том, чтобы найти другое место. Я думаю, это был хороший выбор.

Мои агенты позвонили мне, чтобы сообщить, что «ПСЖ» хочет подписать со мной контракт, затем я поговорил с Луишем Кампушем, который рассказал мне о проекте. Позже я также поговорил с тренером Гальтье, который объяснил ему свою манеру игры, идеи.

Эти разговоры были очень приятными, они придали мне уверенности и желания быть здесь с командой, работать вместе», — приводит слова Фабиана Руиса El Pais.

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