Виллиан назвал переход в «Челси» лучшим решением в карьере

Бразильский вингер Виллиан поделился воспоминаниями, как в своё время принял предложение «Челси», имея на руках вариант с «Тоттенхэмом».
«Предложение от «Челси» пришло в тот день, когда я собирался подписать контракт с «Тоттенхэмом». Я находился на тренировочной площадке «шпор», чтобы завершить сделку, когда поступил звонок. И я сказал: «Хорошо, я хочу отправиться туда, в «Челси»!
Я только хотел отправиться туда. Это было лучшее решение в моей карьере!», — цитирует Виллиана The Athletic.
Виллиан — воспитанник «Коринтианса». В европейском футболе полузащитник оказался в 2007 году, когда перешёл в донецкий «Шахтёр». С января по август 2013 года Виллиан был игроком «Анжи», а затем провёл восемь сезонов в английской Премьер-лиге (АПЛ), выступая за «Челси» (2013–2020) и «Арсенал» (2020–2021). В минувшем году бразилец вернулся в «Коринтианс», но несколько недель назад расторг контракт с командой и впоследствии перешёл в «Фулхэм».
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
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