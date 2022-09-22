Флорентино Перес лично поддержал Винисиуса
Поделиться
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес лично поддержал бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора после инцидента с расизмом в сторону игрока, сообщает Marca.
По информации источника, Перес лично поговорил и успокоил игрока. Футболист абсолютно спокоен и больше не думает об этой ситуации. Всеиего мысли сейчас о футболе, клубе и сборной Бразилии.
Напомним, ранее глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы. Ситуация вызвала скандал в Испании, некоторые футболисты предложили посадить Браво в тюрьму, однако позднее он был вынужден извиниться.
Комментарии
- 22 сентября 2022
-
08:53
-
08:39
-
08:30
-
08:21
-
08:02
-
07:21
-
06:50
-
06:46
-
06:35
-
06:16
-
06:06
-
05:59
-
05:35
-
05:24
-
04:54
-
04:54
-
04:42
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
03:59
-
03:46
-
03:43
-
03:28
-
03:25
-
03:02
-
02:48
-
02:34
-
02:28
-
02:16
-
02:05
-
01:58
-
01:37
-
01:33
-
01:16
Партнерский контент