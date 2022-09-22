Флорентино Перес лично поддержал Винисиуса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес лично поддержал бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора после инцидента с расизмом в сторону игрока, сообщает Marca.



По информации источника, Перес лично поговорил и успокоил игрока. Футболист абсолютно спокоен и больше не думает об этой ситуации. Всеиего мысли сейчас о футболе, клубе и сборной Бразилии.



Напомним, ранее глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы. Ситуация вызвала скандал в Испании, некоторые футболисты предложили посадить Браво в тюрьму, однако позднее он был вынужден извиниться.