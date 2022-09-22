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Украина проиграла Шотландии в Лиге наций, дисквалификация Макарова. Главное к утру

Украина проиграла Шотландии в Лиге наций, дисквалификация Макарова. Главное к утру
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Сборная Шотландии одержала разгромную победу над Украиной (3:0) в перенесённом матче 1-го тура Лиги наций, хавбек столичного «Динамо» Денис Макаров подвергся дисквалификации за слова про билет в цирк ассистенту судьи матча с «Зенитом», «АК Барс» уступил «Спартаку» в КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Украина разгромно проиграла Шотландии в матче Лиги наций.

2. КДК дисквалифицировал Макарова на два матча за слова про билет в цирк ассистенту судьи.

3. «Спартак» всухую обыграл «Ак Барс», прервав трёхматчевую победную серию казанцев.

4. Источник: спортсменов, выступающих за ЦСКА, мобилизуют в последнюю очередь.

5. Американский журналист сообщил, что проба «Б» Камилы Валиевой положительная.

6. «Торпедо» одержало третью победу подряд, обыграв «Трактор».

7. Федерер, Джокович, Маррей и другие члены сборной Европы сфотографировались в костюмах.

8. УЕФА подготовил заявление с обвинением фанатов «Ливерпуля» в задержке финала ЛЧ до игры.

9. КДК оштрафовал «Зенит» за необеспечение прохода игроков через микст-зону.

10. «Авангард» одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Сочи».

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