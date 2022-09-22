УЕФА собирается заменить Суперкубок Европы новым турниром с приглашением клуба из МЛС

УЕФА хочет заменить Суперкубок Европы новым турниром с приглашением команды из МЛС, сообщает AS.
Организация рассматривает вариант с мини-турниром из четырёх команд для увеличения доходов. В соревнованиях примут участие четыре команды в форме, аналогичном Суперкубку Испании в настоящее время. В состав участников войдут победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и клуб из МЛС.
Отмечается, что УЕФА собирается проводить турнир летом, матчи будут перенесены за пределы Европы.
Суперкубок Европы проводится с 1972 года. Наибольшее количестве побед — у трёх клубов («Барселона», «Милан», «Реал Мадрид» — по 5). Действующим победителем является мадридский «Реал», в финале 2022 года обыгравший «Айнтрахт» (2:0).
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