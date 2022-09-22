Южная Африка может принять ЧМ-2027 среди женщин

Южная Африка подаст заявку на проведение женского чемпионата мира по футболу 2027 года, информирует BBC. Ранее этот турнир никогда не проходил на африканском континенте. При этом Южная Африка является единственной страной на континенте, которая принимала мужской ЧМ в 2010 году.

На проведение женского ЧМ-2027 также претендует совместная заявка Нидерландов, Бельгии и Германии. Именно этот вариант является одним из приоритетных.

Кроме того, совместную заявку на проведение мундиаля среди женщин в 2027 году подавали скандинавские страны — Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция. Но они также претендуют на проведение женского Евро-2025, хозяевами которого, вероятнее всего, и станут. Соответственно проведение ЧМ достанется другим странам.

Напомним, в июле 2022 года ЮАР впервые в своей истории выиграла женский Кубок африканских наций, обыграв в финале футболисток из Марокко.

Футболистка исполнила тверк перед фанатами: