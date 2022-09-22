Шевченко: приятно видеть, как «Милан» выигрывает чемпионат Италии после стольких лет

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко высказался о росте итальянского футбола. Также украинский экс-футболист поделился эмоциями от чемпионства «россонери» в Серии А сезона-2021/2022.

«Итальянский футбол стремительно растёт. Стало больше внутренней конкуренции, уровень атлетизма вырос, мы стали видеть много хороших матчей. Есть много команд, достойных скудетто.

Пиоли проделал в «Милане» большую работу. Я очень уважаю и восхищаюсь им, ему удалось вернуть «Милан» в статус команды-победителя. Было приятно видеть, как «Милан» выигрывает чемпионат Италии после стольких лет. Волнительно наблюдать, как множество болельщиков «Милана» празднуют чемпионство», — приводит слова Шевченко Football Italia.

Фанаты «Милана» празднуют чемпионство на улицах города: