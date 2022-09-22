Шевченко: приятно видеть, как «Милан» выигрывает чемпионат Италии после стольких лет

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко высказался о росте итальянского футбола. Также украинский экс-футболист поделился эмоциями от чемпионства «россонери» в Серии А сезона-2021/2022.
«Итальянский футбол стремительно растёт. Стало больше внутренней конкуренции, уровень атлетизма вырос, мы стали видеть много хороших матчей. Есть много команд, достойных скудетто.
Пиоли проделал в «Милане» большую работу. Я очень уважаю и восхищаюсь им, ему удалось вернуть «Милан» в статус команды-победителя. Было приятно видеть, как «Милан» выигрывает чемпионат Италии после стольких лет. Волнительно наблюдать, как множество болельщиков «Милана» празднуют чемпионство», — приводит слова Шевченко Football Italia.
Фанаты «Милана» празднуют чемпионство на улицах города:
- 22 сентября 2022
-
10:24
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:41
-
09:40
-
09:29
-
08:53
-
08:39
-
08:30
-
08:21
-
08:02
-
07:21
-
06:50
-
06:46
-
06:35
-
06:16
-
06:06
-
05:59
-
05:35
-
05:24
-
04:54
-
04:54
-
04:42
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
03:59
-
03:46
-
03:43
-
03:28
-
03:25
-
03:02
-
02:48
-
02:34