Роналдиньо: «Милан» наконец-то снова стал той командой, которой был в своё время

Бывший нападающий «Милана» Роналдиньо поделился мнением о последних успехах клуба в чемпионате Италии. Он отметил, что постепенно команда начинает возвращать себе статус одной из лучших в мире.



«Они переживают отличный момент после многих лет, на протяжении которых они не могли победить. Теперь они готовы участвовать в самых статусных соревнованиях. Я думаю, что «Милан» наконец-то снова стал той командой, которой был в своё время», — цитирует Роналдиньо AS.



Напомним, 17 сентября, в 7-м туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Милан» принимал «Наполи» (Неаполь). Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась поражением хозяев — 1:2. Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Италии миланцы набрали 14 очков (пятое место), а неаполитанцы — 17 очков (первое место). После паузы на матчи сборных «Милан» сыграет с «Эмполи», а «Наполи» — с «Торино».

Фанаты «Милана» празднуют чемпионство на улицах города: