Съёмки фильма Макконахи о женском тренере отменены из-за обвинений в домогательствах

Съёмки футбольного фильма с Мэттью Макконахи в главной роли был отменён из-за обвинений тренера, которого должен был сыграть актёр, в сексуальных домогательствах, сообщает Daily Mail.



В фильме «Даллас Стинг» Макконахи должен был сыграть легендарного тренера женской футбольной команды Билла Киндера, который привёл команду из Далласа к шокирующей победе на международном турнире 1984 года.



Съёмки были отменены за шесть недель до начала после того, как продюсерская компания Skydance получила обвинения в том, что Киндер вёл себя непристойно со своими подопечными. 83-летний Киндер отверг обвинения и сказал, что компания наняла следователей, которые опросили его и игроков по поводу его поведения во время работы тренером.

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