Съёмки фильма Макконахи о женском тренере отменены из-за обвинений в домогательствах

Съёмки футбольного фильма с Мэттью Макконахи в главной роли был отменён из-за обвинений тренера, которого должен был сыграть актёр, в сексуальных домогательствах, сообщает Daily Mail.
В фильме «Даллас Стинг» Макконахи должен был сыграть легендарного тренера женской футбольной команды Билла Киндера, который привёл команду из Далласа к шокирующей победе на международном турнире 1984 года.
Съёмки были отменены за шесть недель до начала после того, как продюсерская компания Skydance получила обвинения в том, что Киндер вёл себя непристойно со своими подопечными. 83-летний Киндер отверг обвинения и сказал, что компания наняла следователей, которые опросили его и игроков по поводу его поведения во время работы тренером.
Коваленко нарядила дочь в футболку ЦСКА. Глушаков недоволен:
- 22 сентября 2022
-
13:12
-
13:08
-
13:06
-
12:56
-
12:49
-
12:41
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:06
-
12:03
-
12:03
-
12:02
-
11:55
-
11:46
-
11:43
-
11:37
-
11:35
-
11:34
-
11:31
-
11:24
-
11:20
-
11:16
-
11:09
-
11:07
-
10:57
-
10:53
-
10:32
-
10:24
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:41
-
09:40