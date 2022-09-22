Далер Кузяев: мало знаю о Киргизии. Но лучше сыграть с их сборной, чем с молодёжкой

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Киргизии.
«Самочувствие хорошее. Настроение у ребят хорошее перед матчем с Киргизией. Сегодня на тренировке отрабатывали стандарты. Все в предвкушении матча.
Согласен, что лучше сыграть со сборной Киргизией, чем с молодёжкой. Мало что знаю о Киргизии, но тренер показывал нам некоторые моменты. Знаем схему, по которой они будут играть. Не буду раскрывать все секреты. Но представление о сопернике есть», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. 19 ноября в Санкт-Петербурге должна пройти встреча с боснийцами.
- 22 сентября 2022
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