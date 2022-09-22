Сафонов: понимаю ситуацию, которая с нами происходит. Но для футболистов важно играть

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Киргизии.



«Именно вратарской теории по Киргизии не было, была только общая. Думаю, это команда, у которой есть свой стиль, они пытаются найти свой гол. Сделаем всё, чтобы они гол не забили.



Я понимаю ситуацию, которая сейчас с нами происходит. Для футболистов важно играть и получать опыт игр на разных уровнях. У меня только положительные эмоции от того, что мы сможем сыграть товарищеский матч, потому что это тоже опыт, который должен быть у каждого в карьере», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. 19 ноября в Санкт-Петербурге должна пройти встреча с боснийцами.