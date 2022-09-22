Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов рассказал о работе с Виталием Кафановым в сборной России

Матвей Сафонов рассказал о работе с Виталием Кафановым в сборной России
Комментарии

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о работе с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым. Сафонов заявил, что очень рад работать со столько квалифицированным специалистом.

«Виталий Витальевич — большой человек и опытный вратарь, который может помочь не только на поле, но и вне его. Видно, что он всегда работает. Мы приезжаем на сборы и разбираем ошибки каждого вратаря. Я не понимаю, откуда у него столько времени работать не только в клубе, но и в сборной. Очень рад с ним работать», — передаёт слова Матвея Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке.

Новость по теме
Кафанов: при желании у Сафонова есть потенциал стать вторым Акинфеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022