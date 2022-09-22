Матвей Сафонов рассказал о работе с Виталием Кафановым в сборной России

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о работе с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым. Сафонов заявил, что очень рад работать со столько квалифицированным специалистом.

«Виталий Витальевич — большой человек и опытный вратарь, который может помочь не только на поле, но и вне его. Видно, что он всегда работает. Мы приезжаем на сборы и разбираем ошибки каждого вратаря. Я не понимаю, откуда у него столько времени работать не только в клубе, но и в сборной. Очень рад с ним работать», — передаёт слова Матвея Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке.