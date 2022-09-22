Карпин заявил, что все игроки сборной России полетят на товарищеский матч с Киргизией

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Киргизии.



«Все игроки поедут в Бишкек. Не знаю, есть ли смысл в том, что все четыре вратаря поедут с нами.



Сбор проходит хорошо, настроение нормальное. Все всё понимают, обстановка дружелюбная», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



В сентябре сборная России проводит тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Недавно стало известно об итоговой заявке сборной на предстоящие встречи.



Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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