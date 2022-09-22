Карпин: ещё Ленин говорил: «Нельзя научить, можно научиться». Главное, чтобы учитель был

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал об ожиданиях от сентябрьского сбора национальной команды.



«За такой короткий сбор можно преподнести какую-то идею. Наработать что-то — нет. Уровень игроков сборной позволяет им схватывать всё на лету.



Можно ли научиться моей школе? Если учить, то научить можно. Ещё Ленин говорил: «Нельзя научить, можно научиться». Главное, чтобы был учитель, который может научить, и было желание. Тогда всё может быть — неважно, в каком возрасте. У сборной есть учитель, который может чему-то научить, что-то показать? Мало показать, надо практиковать. Если два раза попробовал и не получилось — этого мало. Желательно делать это не в сборной, а с детского возраста», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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