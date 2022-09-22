Карпин ответил на вопрос, можно ли пробиться из Медиалиги в профессиональный футбол
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, можно ли пробиться из Медийной лиги в профессиональный футбол. По его мнению, пробиться на высокий уровень можно отовсюду, даже из первенства любого города.
«Из Медиалиги можно пробиться в большой футбол? Отовсюду можно пробиться. Из первенства любого города можно пробиться. Так все и начинают, никто сразу не попадает в большой футбол. Даже если человек 20 лет играет в медиалиге, не поздно попасть в профессиональный футбол. Ещё раз повторяю, с первенства города в 25 лет попадали в профессионалы. Медиалига — это то же самое, что и первенство города», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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