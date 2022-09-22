Валерий Карпин оценил шансы команды «Наши парни» в Медиалиге

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил шансы команды «Наши парни» выступить успешно в Медийной футбольной лиге.



«Шансы заиграть в Медиалиге у команды «Наши парни» есть, хотя я не понимаю уровень Медиалиги. То, что мы вчера играли, у нас Витальевич в воротах стоял, и он был лучшим. Играть против пятидесятилетних и против молодых — две разные вещи. Если пригласят в «Наши Парни», сыграю? Минуты три максимум выдержу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



«Наши Парни» — созданная команда РФС, принимающая участие в Медиалиге. В её состав входят игроки сборной России прошлых лет: Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Валерий Шмаров, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев и другие.