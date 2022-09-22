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Тренерский штаб сборной России уступил команде Медиалиги. Карпин забил один гол

Тренерский штаб сборной России уступил команде Медиалиги. Карпин забил один гол
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Тренерский штаб сборной России по футболу провёл товарищеский матч с медийной командой «Наши парни».

Победу одержал клуб Медийной лиги со счётом 3:2. В составе тренерского штаба сборной голы забили Валерий Карпин и Виктор Онопко.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале сборной России по футболу.

«Наши Парни» — созданная команда РФС, принимающая участие в Медиалиге. В её состав входят игроки сборной России прошлых лет: Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Валерий Шмаров, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев и другие.

Сборная России по футболу в субботу, 24 сентября, сыграет товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке, начало — в 17:00 мск.

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