Источник: экс-глава судей Парижа принуждал к сексу несовершеннолетних арбитров

В июле 2022 года Федерация футбола Франции без объяснения причин расторгла контракт с главой судейской коллегии в Париже Даниэлем Галлетти. Как оказалось, специалиста сняли с должности за сексуальные домогательства к несовершеннолетним ученикам и их шантаж, информирует Josimar Football.

Как сообщают жертвы домогательств Галлетти, он писал своим ученикам в соцсетях с разного рода предложениями. Сначала Даниэль просил у молодых арбитров рукоблудие взамен на хорошие оценки. Позже предлагал заняться оральным сексом за € 1 тыс. Кроме этого после тренировок Галлетти часто оставался в раздевалке, чтобы посмотреть, как его ученики принимают душ.

«Галлетти тщательно выбирал судей, которых мог бы втянуть в свою игру. Если вы попадались на приманку, он начинал предлагать вам что-то. Все молодые судьи хотят обслуживать как можно больше игр, а для этого нужны хорошие оценки. Галлетти был готов дать нам хорошие оценки и рекомендации, но только при определённых условиях. Честно говоря, он был сумасшедшим», — сказала одна из жертв домогательств.