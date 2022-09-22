Сафонов: хотелось поиграть на больших турнирах. Много переживал, но ситуацию не исправить

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов поделился эмоциями от отстранения национальной команды от жеребьёвки Евро-2024.
«Безусловно, мне хотелось поиграть на больших турнирах. Моё становление, как вратаря национальной сборной, только началось, и сразу такие события. Я много думал об этом, переживал. Хотелось, конечно же, играть, но я понимаю, ситуацию не исправить, она такая какая есть. Остаётся только ждать, смотреть на развитие ситуации и надеяться, что в обозримом будущем мы сыграем в официальных матчах», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В сентябре сборная России проводит тренировочный сбор. Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- 22 сентября 2022
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