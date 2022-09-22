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Сафонов: Кафанов без проблем указывает на ошибки европейских вратарей. Идеальных нет

Сафонов: Кафанов без проблем указывает на ошибки европейских вратарей. Идеальных нет
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Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов прокомментировал работу с тренером вратарем Виталием Кафановым.

«Последнее время мы с Виталием Витальевичем разбираем игру ногами. Смотрели голевые, предголевые передачи вратарей, которые уже были в этом сезоне. Также смотрим закономерности, какие есть и что нужно сделать, чтобы максимально помочь своей команде. Последний раз мы смотрели не только российских вратарей, но и передачи европейских.

У Виталия Витальевича есть картотека не только российского, но и европейского футбола. Когда мы разбираем закономерности, он без проблем может указать на ошибки европейских вратарей. Это показывает, что идеальных нет, и каждому вратарю есть над чем работать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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