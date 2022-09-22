Игроки сборной России проверяли вратарей, Джикия растягивался с Соболевым. Фото тренировки

22 сентября в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске состоялась открытая тренировка национальной команды России в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Киргизии.

Встреча состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе «Спартак» в 17:00 по московскому времени.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов поделился эмоциями от отстранения национальной команды от жеребьёвки Евро-2024.



«Безусловно, мне хотелось поиграть на больших турнирах. Моё становление, как вратаря национальной сборной, только началось, и сразу такие события. Я много думал об этом, переживал. Хотелось, конечно же, играть, но я понимаю, ситуацию не исправить, она такая какая есть. Остаётся только ждать, смотреть на развитие ситуации и надеяться, что в обозримом будущем мы сыграем в официальных матчах», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.