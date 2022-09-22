ЦСКА обыграл в спарринге свою молодёжку
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Московский ЦСКА во время перерыва на матчи сборных провёл спарринг со своей молодёжной командой. Двухсторонка проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой основы армейцев со счётом 2:0.
За главную команду ЦСКА голами отличились Константин Кучаев и Иван Обляков.
Московский ЦСКА набрал 20 очков за 10 туров чемпионата России и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26). В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (22).
Напомним, сейчас клубный сезон в России находится на паузе. Дело в том, что национальная команда страны проводит учебно-тренировочные сборы, по итогам которых состоится товарищеский матч со сборной Кыргызстана.
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