Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА обыграл в спарринге свою молодёжку

ЦСКА обыграл в спарринге свою молодёжку
Комментарии

Московский ЦСКА во время перерыва на матчи сборных провёл спарринг со своей молодёжной командой. Двухсторонка проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой основы армейцев со счётом 2:0.

За главную команду ЦСКА голами отличились Константин Кучаев и Иван Обляков.

Московский ЦСКА набрал 20 очков за 10 туров чемпионата России и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26). В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (22).

Напомним, сейчас клубный сезон в России находится на паузе. Дело в том, что национальная команда страны проводит учебно-тренировочные сборы, по итогам которых состоится товарищеский матч со сборной Кыргызстана.

Несмотря на бан России, 15 легионеров РПЛ вызваны в сборные. «Зенит» и ЦСКА вряд ли рады Несмотря на бан России, 15 легионеров РПЛ вызваны в сборные. «Зенит» и ЦСКА вряд ли рады
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022