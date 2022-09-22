Рашфорд, Де Брёйне и Хёйбьерг — претенденты на звание игрока сентября в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги назвал претендентов на приз лучшего игрока в сентябре.
В список номинантов вошли: Филип Биллинг («Борнмут», два гола в двуъ матчах); Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», три голевые передачи в двух матчах); Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм Хотспур», гол и ассист в двух матчах); Алекс Ивоби («Эвертон», голевая передача в двух матчах); Джейкоб Рэмси («Астон Вилла», гол и результативная передача в двух матчах); Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», два гола и две результативных паса в двух матчах).
Голосование за лучшего игрока месяца в АПЛ продлится до 26 сентября.
Отметим, что в августе лучшим игроком чемпионата Англии стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Сон, Месси, Холанд – вау! Винисиус? Ну, такое:
- 22 сентября 2022
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