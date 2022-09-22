Рашфорд, Де Брёйне и Хёйбьерг — претенденты на звание игрока сентября в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги назвал претендентов на приз лучшего игрока в сентябре.



В список номинантов вошли: Филип Биллинг («Борнмут», два гола в двуъ матчах); Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», три голевые передачи в двух матчах); Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм Хотспур», гол и ассист в двух матчах); Алекс Ивоби («Эвертон», голевая передача в двух матчах); Джейкоб Рэмси («Астон Вилла», гол и результативная передача в двух матчах); Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», два гола и две результативных паса в двух матчах).



Голосование за лучшего игрока месяца в АПЛ продлится до 26 сентября.



Отметим, что в августе лучшим игроком чемпионата Англии стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Сон, Месси, Холанд – вау! Винисиус? Ну, такое: