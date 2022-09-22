Ушёл из жизни основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов

Ушёл из жизни основатель футбольной школы «Смена», легенда ленинградского футбола Дмитрий Бесов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Ему было 98 лет.
Дмитрий Бесов родился в Ленинграде в 1924 году. Начал карьеру в командах «Красной Зари». Участник Великой Отечественной войны. Благодаря Бесову в 1968-м в Ленинграде появилась первая специализированная детская футбольная школа «Смена».
Под руководством Дмитрия Николаевича было подготовлено множество талантливых кадров как для петербургского, так и для всего российского футбола. В их числе – игроки национальной сборной Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин и другие. Впоследствии «Смена» была преобразована в академию «Зенита», а в 2014 году ей было присвоено имя Дмитрия Николаевича Бесова.
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