Марк Ноубл назначен спортивным директором «Вест Хэма»

Воспитанник «Вест Хэма» и бывший капитан команды Марк Ноубл назначен спортивным директором клуба, сообщает пресс-служба клуба. 35-летний специалист приступит к исполнению своих обязанностей со 2 января 2023 года.



Ранее Марк объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021/2022. С момента своего дебюта в 2004 году Ноубл провёл за «молотобойцев» 550 матчей, забил 62 гола и отдал 61 результативную передачу.



Напомним, 17 сентября в 8-м туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Эвертон» принимал «Вест Хэм». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «ирисок». К перерыву на матчи сборных «Эвертон» набрал семь очков (13-е место), а «Вест Хэм» — четыре очка (18-е место).

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