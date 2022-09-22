Экс-футболист «Спартака» Ловчев назвал размер своей пенсии
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Известный экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскрыл размер своей пенсии. Бывший спортсмен заявил, что вместе с надбавками за звание призёра Олимпийских игр размер его пенсии превышает 70 тысяч рублей.
«Количество матчей за сборную не связано с размером пенсии. У меня пенсия около 30 тысяч. Но союз ветеранов помог мне с оформлением, и я получаю дополнительно 18 тысяч за звание призёра Олимпийских игр от Москвы и 30 тысяч от страны, от Путина. Это уже около 70 с лишним тысяч рублей – довольно приличная сумма. Но многие не знают об этих надбавках — и я не знал, случайно узнал. Это всё-таки должно быть известно спортсменам», — рассказал Евгений Ловчев в эфире телеканала «Матч».
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