Источник: «Реал» навсегда отказался от Мбаппе. В клубе считают Килиана предателем

Мадридский «Реал» не намерен возвращаться к кандидатуре нападающего «Пари Сен-Жермен» Килана Мбаппе в будущем. Руководство «Королевского клуба» считает французского форварда предателем, информирует El Debate.
Согласно сведениям источника, в «Реале» понимают, что Мбаппе воспользовался переговорным процессом с мадридцами, чтобы выбить себе рекордную зарплату в «ПСЖ». «Королевский клуб» уже занялся подбором новой кандидатуры в линию нападения.
Отмечается, что «Реал» возмущен тем, как Мбаппе сообщил президенту клуба Флорентину Пересу о решении остаться в «ПСЖ». После близкого общения с функционером во время переговоров, Килиан даже не посчитал нужным сообщить ему о своем решении в телефонном разговоре – футболист написал короткое сообщение. Кроме того, в «Реале» считают, что фанаты клуба обозлены на Мбаппе и не примут футболиста после всего произошедшего.
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