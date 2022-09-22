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Мелбет Первая Лига организовала мобильный пункт сдачи крови в день донора костного мозга

Мелбет Первая Лига организовала мобильный пункт сдачи крови в день донора костного мозга
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Каждую третью субботу сентября отмечается Всемирный день донора костного мозга. Мелбет Первая Лига совместно с Федеральным регистром доноров костного мозга во время матча 18 тура «Родина» – «Балтика» организовала мобильный пункт сдачи крови. Футболисты в знак поддержки вышли в футболках красного цвета, которые подчеркивают важность донорства костного мозга.

В нашей стране существует проблема критической нехватки доноров костного мозга. По статистике, только 1 человек из 10 000 может быть совместим по с заболевшим. Более 50 зрителей матча «Родина» – «Балтика» приняли участие в акции.

МЕЛБЕТ-Первая Лига организовала мобильный пункт сдачи крови

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