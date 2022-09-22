«Мы все его дети». Радченко — о смерти основателя футбольной школы «Смена» Бесова

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал смерть основателя футбольной школы «Смена» Дмитрия Бесова.



«Это несомнительная потеря для ленинградской школы футбола. Этот человек основал такую эффективную школу как «Смена», из которой было выпущено большое количество футболистов, которые достигали самых высоких целей: Олег Саленко, имеющий «Золотую бутсу» Чемпионата мира, Андрей Аршавин.



Мы все его дети. Благодарны ему, потому что его школа до сих пор функционирует. Его дети, такие как я, в ней работают и продолжают его дело», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Благодаря Бесову в 1968-м в Ленинграде появилась первая специализированная детская футбольная школа «Смена». Впоследствии она была преобразована в академию «Зенита», а в 2014 году ей было присвоено имя Дмитрия Николаевича Бесова.

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