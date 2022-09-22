Ломаев не полетел со сборной России на товарищеский матч с Киргизией

Голкипер «Крыльев Советов» и сборной России Иван Ломаев не полетел с национальной командой в Бишкек на товарищеский матч с Киргизией, сообщает официальный сайт РФС.



«Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырёх вратарей, поэтому было решено оставить Ломаева в России. Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр. Надеюсь, что Иван и дальше будет прогрессировать», — прокомментировал решение тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.



Отметим, что на игру отправилось три голкипера: Матвей Сафонов, Михаил Кержаков и Антон Шунин. Встреча состоится в субботу, 24 сентября, начало — в 17:00 мск.