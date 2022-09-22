Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ломаев не полетел со сборной России на товарищеский матч с Киргизией

Ломаев не полетел со сборной России на товарищеский матч с Киргизией
Комментарии

Голкипер «Крыльев Советов» и сборной России Иван Ломаев не полетел с национальной командой в Бишкек на товарищеский матч с Киргизией, сообщает официальный сайт РФС.

«Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырёх вратарей, поэтому было решено оставить Ломаева в России. Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр. Надеюсь, что Иван и дальше будет прогрессировать», — прокомментировал решение тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Отметим, что на игру отправилось три голкипера: Матвей Сафонов, Михаил Кержаков и Антон Шунин. Встреча состоится в субботу, 24 сентября, начало — в 17:00 мск.

России не будет на жеребьёвке Евро-2024. Что это значит? России не будет на жеребьёвке Евро-2024. Что это значит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022