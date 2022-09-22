Главный тренер «Крыльев» высказался о решении не брать Ломаева на матч России с Киргизией

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не брать голкипера самарского клуба Ивана Ломаева на товарищеский матч с командой Киргизии.
«Насколько я знаю, Иван не летит со сборной в Киргизию. На сборе было четыре вратаря. Сколько летит в Киргизию: три или два — я не знаю. Ломаев возвращается в расположение «Крыльев». Я считаю, что он получил определённый опыт в сборной. Я, как тренер, только доволен. Ломаев вернётся в расположение «Крыльев» завтра днём. Глушенков, Ежов и Коваленко летят в Киргизию. У меня есть информация только по Ломаеву», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.
- 22 сентября 2022
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