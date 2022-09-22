Жоаозиньо отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить гражданство РФ
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Атакующий полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на новость о желании футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Напомним, Жоаозиньо также входит в число бразильцев, которые в своё время изъявили желание получить паспорт России.
«Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, то это будет круто как для самих футболистов, так и для «Зенита» и сборной России.
Уверен, что приняв российское гражданство, они смогут долго играть в РПЛ. До этого уже было несколько примеров, я в том числе, ха-ха. Их паспорта помогут «Зениту» покупать ещё других иностранцев и не бояться лимита. Кто знает, может, они и за сборную захотят сыграть?» — приводит слова Жоаозиньо Sport24.
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