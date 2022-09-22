В «Торино» сообщили, что Миранчук вернулся к тренировкам в общей группе

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что российский полузащитник клуба Алексей Миранчук начал тренироваться в общей группе.



«Миранчук вернулся в общую группу», — цитирует Ваньяти «РБ Спорт».



Напомним, 26-летний россиянин травмировался в матче первого тура итальянской Серии А с клубом «Монца» (2:1). В концовке первого тайма встречи полузащитник отметился забитым голом. Позже стало известно, что у Миранчука диагностировано повреждение задней поверхности бедра.



Россиянин находится в «Торино» в аренде из «Аталанты». Соглашение по Миранчуку предусматривает возможность выкупа игрока. Контракт Алексея с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 10 млн.