Ринат Билялетдинов: прямо сейчас «Рубин» не готов к РПЛ

Российский специалист Ринат Билялетдинов считает, что казанский «Рубин» на данный момент не готов к возвращению в Российскую Премьер-Лигу. По его мнению, беспроигрышная серия команды Леонида Слуцкого из восьми матчей — это естественное положение вещей, учитывая уровень Первой лиги.

«То, что «Рубин» не проигрывает в Первой лиге – это естественное состояние, учитывая уровень исполнителей в команде и уровень соперников в чемпионате. В этом сезоне я много смотрю Первую лигу и могу с уверенностью сказать, что к Премьер-Лиге прямо сейчас не готова ни одна команда, и «Рубин» в том числе.

Казанцы, конечно, будут набирать. Они и набирают потихоньку, потому что опыт и квалификация подобных футболистов позволяют не проваливаться и выступать стабильно относительно остальных команд», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».