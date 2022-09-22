Ринат Билялетдинов: прямо сейчас «Рубин» не готов к РПЛ

Российский специалист Ринат Билялетдинов считает, что казанский «Рубин» на данный момент не готов к возвращению в Российскую Премьер-Лигу. По его мнению, беспроигрышная серия команды Леонида Слуцкого из восьми матчей — это естественное положение вещей, учитывая уровень Первой лиги.
«То, что «Рубин» не проигрывает в Первой лиге – это естественное состояние, учитывая уровень исполнителей в команде и уровень соперников в чемпионате. В этом сезоне я много смотрю Первую лигу и могу с уверенностью сказать, что к Премьер-Лиге прямо сейчас не готова ни одна команда, и «Рубин» в том числе.
Казанцы, конечно, будут набирать. Они и набирают потихоньку, потому что опыт и квалификация подобных футболистов позволяют не проваливаться и выступать стабильно относительно остальных команд», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».
- 22 сентября 2022
-
16:29
-
16:22
-
16:15
-
15:58
-
15:58
-
15:41
-
15:23
-
15:20
-
15:10
-
15:04
-
15:01
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:35
-
14:20
-
14:11
-
14:11
-
14:01
-
13:56
-
13:40
-
13:36
-
13:12
-
13:08
-
13:06
-
12:56
-
12:49
-
12:41
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:06
-
12:03
-
12:03