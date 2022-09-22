Ломаев отреагировал на решение не брать его на матч России с Киргизией

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на решение тренерского штаба сборной России не брать его вместе с командой в Бишкек, где предстоит провести матч со сборной Кыргызстана. На игру отправились три голкипера: Матвей Сафонов, Михаил Кержаков и Антон Шунин. Встреча России с Киргизией состоится в субботу, 24 сентября, начало — в 17:00 мск.

«Тренерский штаб принял такое решение, мне об этом вчера вечером сообщили. Воспринял спокойно, нормально, это спортивная жизнь. Кого-то могут взять, кого-то — нет. Двигаемся дальше.

У нас с Кафановым было много теории, в том числе 1 на 1. Он мне рассказывал о моментах в моей игре, которые надо исправлять, но это останется между нами. Кафанов очень много времени уделяет деталям, нюансам, которые я успел почерпнуть в работе с ним.

От работы и общения с другими вратарями сборной только положительные впечатления. С Мотей Сафоновым до этого был знаком, с Мишей и Антоном познакомились на сборах. Приятные ребята. Мы дружно тренировались, хорошо общались.

В команде отличная атмосфера, все хорошо тренировались и подготовились, чтобы показать себя в игре. Надеюсь, у них это получится. Конечно, буду смотреть матч с Киргизией. Да, это товарищеский матч, но надеюсь, что наша сборная выиграет. Было достаточно теории по сопернику. Буду, как и вся страна, болеть за победу сборной России», — приводит слова Ломаева Metaratings.