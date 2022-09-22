Пауза в РПЛ — повод сходить на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy»!
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27 сентября, в 20:00, в традиционном Hard Rock Cafe состоится новая игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Собираемся с новыми интеллектуальными силами: проверим, кто запоминает спортивные события лучше всех!
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!
Если ты точно знаешь первого бразильца в истории «Спартака» и из каких клубов чаще попадают в сборную России, то срочно собирай команду и регистрируйся!
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