Пауза в РПЛ — повод сходить на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy»!

27 сентября, в 20:00, в традиционном Hard Rock Cafe состоится новая игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Собираемся с новыми интеллектуальными силами: проверим, кто запоминает спортивные события лучше всех!

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!

Если ты точно знаешь первого бразильца в истории «Спартака» и из каких клубов чаще попадают в сборную России, то срочно собирай команду и регистрируйся!