Р. Билялетдинов спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ по итогам сезона

Российский специалист Ринат Билялетдинов спрогнозировал итоги сезона-2022/2023. По его мнению, первыми претендентами на вылет из Российской Премьер-Лиги являются «Урал», «Химки», «Торпедо» и «Факел». При этом за выход в элитный дивизион, по мнению Билялетдинова, поборются «Рубин», «Алания», «Балтика» и, возможно, ещё несколько клубов.

«Мой прогноз по Первой лиге? Напрямую за выход в РПЛ будут бороться три команды: «Рубин», «Алания», «Балтика». На подходе: «Енисей» и, возможно, «Арсенал». Вылетят Ульяновск и «Акрон». А из остальных вылететь может кто угодно. Что касается вылета из Премьер-Лиги, то там уже будет группа из четырёх команд: «Урал», «Торпедо», «Химки» и «Факел», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».