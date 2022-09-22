«Я больше не могу это терпеть». Игуаин рассказал о сложностях жизни футболиста

Бывший нападающий «Реала», «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин рассказал о сложностях жизни футболистов. По его словам, футболисты не имеют тех прав, которые есть у других людей.

«Люди думают, что у футболистов лёгкая жизнь, но это не так. У нас нет тех же прав, которые есть у других людей. Когда футболист выходит на улицу и его оскорбляют — он не может реагировать. Если он проигрывает матч или допускает ошибку — он не может выйти из дома. Это работа, не нужно подменять понятия.

Я считаю несправедливым, проведя 15 лет в элите мирового футбола, не иметь возможности реагировать на оскорбления и отсутвие уважения. Я не хочу вынужденно склонять голову перед этим. На данном этапе жизни я больше не могу терпеть это», — приводит слова Игуаина A Bola со ссылкой на TyC Sports.

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