Обладатель Кубка Франции Муани: узнал о вызове в сборную по телевизору

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани прокомментировал вызов в сборную Франции на матчи Лиги наций. До брауншвейгского клуба форвард выступал за «Нант», в составе которого стал обладателем Кубка Франции.

«Я не ожидал попасть в состав, но слышал, что были сообщения о том, что я буду включён, поэтому я включил телевизор, чтобы посмотреть пресс-конференцию. Я услышал своё имя и был шокирован. Я был потрясён. Моя мать плакала», — сказал футболист в эфире YouTube-канала Vista.

В группе 1 лиги B французы с двумя очками занимают последнее место. Они ни разу не победили в четырёх турах, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. У Австрии четыре очка, у Хорватии – семь, у Дании – девять.

Гол Модрича принёс Хорватии победу над Францией в Лиге наций:

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