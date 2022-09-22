Бывший глава «Милана» Галлиани: виню Роналдиньо, что он был слишком жизнерадостным

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани, ныне возглавляющий на схожей должности «Монцу», высказался о бывшем нападающем клуба Роналдиньо, а также о других бразильских игроках.

«Было так интересно наблюдать, как Роналдиньо и Роналдо тренируются в Миланелло. Я виню Роналдиньо только в одном: он был слишком жизнерадостным, как и многие бразильцы. Если бы он не был таким любителем музыки, представительниц слабого пола и охлаждённого пива, то мог бы играть и до 60 лет. То же самое касается Роналдо — феномена, Адриано или даже Ривалдо.

Мастерство Роналдиньо был невероятным. Если бы бразильцы были такими же сосредоточенными, как европейцы, они бы выиграли все чемпионаты мира, а у них всего пять», — цитирует слова Галлиани портал Football Italia.

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