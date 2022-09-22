Бубакар Камара пропустит чемпионат мира

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара выбыл из-за травмы примерно на два месяца. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, хавбек, который пропустит сентябрьский сбор национальной команды Франции из-за травмы правого колена, будет недоступен в течение как минимум двух месяцев. Таким образом, он не будет находиться в распоряжении Дидье Дешама на ближайшем чемпионате мира.

В рамках Лиги наций в группе 1 лиги B французы с двумя очками занимают последнее место. Они ни разу не победили в четырёх турах, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. У Австрии четыре очка, у Хорватии – семь, у Дании – девять.

Гол Модрича принёс Хорватии победу над Францией в Лиге наций:

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