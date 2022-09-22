Феликс не будет играть с Чехией из-за травмы, но может быть готов к матчу с Испанией

Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс испытывает проблемы со здоровьем и будет не готов к матчу Лиги наций, в котором сборная Португалии встретится с Чехией. Игра запланирована на 24 сентября. Об этом сообщает Marca.



По информации источника, несмотря на трудности, не исключено, что игрок примет участие в игре с Испанией, которая пройдёт 27 сентября. В сборной Португалии всё ещё надеются, что форвард восстановится и будет вовремя готов к матчу с командой Луиса Энрике. Жоау не тренировался с товарищами по национальной команде с понедельника, когда начались сборы подопечных Фернанду Сантуша.

Швейцария победила Португалию в Лиге наций, забив на первой минуте:

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.