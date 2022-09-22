Родри не удивился спаду «Ливерпуля» на старте сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, удивлён ли он спаду «Ливерпуля» на старте нынешнего сезона, а также объяснил, какие могут быть причины для неудачной серии мерсисайдцев.
«Я удивлён только частично. Уровень Премьер-лиги настолько высок, что как только вы немного буксуете, то начинаете терять очки. «Ливерпуль» не в кризисе, они просто стали менее эффективными, а Премьер-лига не позволяет вам расслабляться», — цитирует слова Родри 90min.
Напомним, «Ливерпуль» после шести проведённых встреч занимает восьмое место и имеет в активе девять очков, а также игру в запасе, в отличие от некоторых команд турнирной таблицы, которые смогли провести встречи в прошедший уикенд. «Манчестер Сити» расположился на второй строчке, набрав 17 очков, как и лондонский «Тоттенхэм». Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал» (18 очков).
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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