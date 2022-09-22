Бонуччи раскритиковал фанатов, освистывающих сборную Италии

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи раскритиковал болельщиков, которые освистывают национальную команду. Ранее сборная Италии в статусе чемпиона Европы не смогла выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре.



«Жить с разочарованием очень тяжело. Грустно, что мы не попадаем на второй подряд чемпионат мира. Увы, футбол таков.



Нам нужно найти силы, чтобы двигаться дальше. Мы должны вернуть эмоции, которые были на чемпионате Европы. На мой взгляд, люди, которые освистывают сборную, безмозглые. Футболисты представляют всю нацию, в том числе и тех, кто свистит. Нам нужно вырасти в культурном смысле», — цитирует Бонуччи Sky Sport Italia.

Завтра, 23 сентября, сборная Италии будет принимать Англию в Лиге наций.

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