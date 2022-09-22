Роберто Мартинес: вижу в Азаре энергию и радость, которых не было полгода назад

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о настрое полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. По мнению специалиста, футболист предельно мотивирован.



«Азару сейчас не хватает игрового времени. Но он очень хочет выйти на поле. Я вижу в нём энергию и радость, которых не было полгода назад», — приводит слова Мартинеса Goal.



В нынешнем сезоне футболист сыграл лишь четыре матча за «Реал». В них он провёл на поле 158 минут.



Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году. В прошлом сезоне 31-летний бельгийский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Испании и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Азар вызывается в национальную команду Бельгии.

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