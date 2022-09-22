Неймар выбран лучшим игроком Лиги 1 по итогам августа

Нападающий «ПСЖ» Неймар выбран лучшим игроком Лиги 1 в августе по итогам голосования болельщиков. Как сообщает официальный сайт парижского клуба, бразилец сумел набрать 45% голосов.
За последний месяц лета Неймар забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. В списке претендентов также были нападающий «Ланса» Флорьян Сотока (пять голов и одна голевая передача), набравший 30% голосов, а также одноклубник бразильца — аргентинец Лионель Месси с 20% голосов (три гола и четыре голевых паса). Неймар сумел удостоиться этой награды всего лишь в третий раз в своей карьере за парижский клуб. Ранее он побеждал в декабре 2017 года и январе 2020 года.
Напомним, «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. У подопечных Кристофа Галтье в активе 22 набранных очка после восьми проведённых встреч.
Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ»:
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