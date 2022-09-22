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Манчини: я готов сменить стиль, если это принесёт сборной Италии результат

Манчини: я готов сменить стиль, если это принесёт сборной Италии результат
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что готов изменить стиль, которого сейчас придерживается национальная команда, если смена принесёт желаемый результат.

«Если бы изменение моей игровой системы означало победу во всех играх, я бы пошёл на этот шаг. Я считаю, что у этой национальной команды есть индивидуальность, которая помогала нам в течение долгого времени. Я должен адаптироваться к тем игрокам, которые у меня есть. Это то, чего мы добились, когда создавали команду четыре года назад», — цитирует Манчини Football Italia

Напутствие игрокам сборной Италии от Манчини перед финалом Евро:

Под руководством специалиста команда Италии стала победителем чемпионата Европы – 2020, однако не смогла пробиться на чемпионат мира.

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